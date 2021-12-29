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31 минуту назад

Россия задумалась о создании танка для Африки и Ближнего Востока

На базе легкого гусеничного танка «Спрут-СДМ1» могут создать колесный танк для Африки и Ближнего Востока, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Россия задумалась о создании танка для Африки
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

«Такая возможность рассматривается. Есть идея поставить боевое отделение «Спрут-СДМ1» на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей», – сообщил РИА «Новости» Оздоев.

По его словам, в качестве колесной базы могут быть выбраны несколько подходящих шасси, выбор зависит от заказчика и задач, которые планируется решать с помощью техники.

Такая машина будет оснащена огневой мощью основного танка, но будет маневренней и быстрее. При этом по защите и проходимости она будет уступать из-за особенностей колесного шасси.

«Колесный «Спрут», конечно, в первую очередь станет экспортным продуктом. Наиболее вероятными рынками сбыта для колесных танков могут стать страны Ближнего Востока и Африканского континента», – сказал Оздоев.

В ВС России появление такого танка менее вероятно, так как в России традиционно в приоритете гусеничное шасси.

Также в среду Оздоев сообщал, что государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» завершатся в начале 2022 года.

Армия,Бекхан Оздоев,Ростех,РИА Новости,
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