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39 минут назад

ЕС рассказали о переброске военных на Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении представить предложения по созданию военной консультативной и учебной миссии (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine) на Украине для обучения руководящего состава украинской армии. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Welt.

ЕС рассказали о переброске военных на Украину
Фото: ReutersReuters

По его словам, Евросоюз уже сделал «очень много» для поддержки Киева, в том числе с финансовой точки зрения, оказывая как «многомиллиардную финансовую помощь», так и укрепляя взаимную торговлю и экономические отношения.

«Мы размышляем о военной консультативной и тренировочной миссии ЕС на Украине. Европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав украинской армии (…) В ближайшее время я представлю странам ЕС соответствующее предложение», - пояснил он.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз уже оценил, что именно нужно Украине, а также определился с конкретными вариантами помощи, расходами на такую миссию и предположительным составом ее участников.

«Кроме того, я на позапрошлой неделе решил выделить еще 31 миллион евро на поддержку украинской армии. Это способствует укреплению логистического потенциала и борьбе с кибератаками», - заметил дипломат.

Ранее на Западе заявили, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Так, в начале декабря высокопоставленный источник в Белом доме заявил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон. По его словам, в США не знают, принял ли Путин решение о готовности «вторжения на Украину», но полагают, что РФ точно готовится к такому развитию событий.

В Кремле сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину считают информационной кампанией, исходящей от Запада. Ее цель - представить Москву в качестве угрозы процессу урегулирования ситуации в Донбассе.

Армия,Жозеп Боррель,ЕС,
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