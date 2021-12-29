В ЛНР обвинили Украину в похищении военного

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Украину в похищении военнослужащего. Заявление опубликовано на сайте Народной милиции ЛНР.

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«27 декабря украинская диверсионная группа Сил спецопераций, в нарушение действующих договоренностей, похитила военнослужащего Народной милиции. На месте, где находился наш боец, обнаружены следы борьбы и крови», — сказано в сообщении.

ЛНР утверждает, что против военнослужащего применяется «физическое и моральное воздействие», с помощью запрещенных медикаментов его принуждают дать ложные показания.

«Действия украинских диверсантов полностью повторяют предыдущие два похищения: военнослужащего Народной милиции в ноябре, а также наблюдателя от ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) Андрея Косяка в октябре», — говорится в заявлении.

По мнению Луганска, все это является результатом бездействия ОБСЕ, при этом киевская делегация в Трехсторонней контактной группе инициирует перемирие, пытаясь ввести всех в заблуждение «своими мнимыми устремлениями к миру».

«О каких мирных договоренностях с украинской стороной может идти речь, когда диверсанты по указанию киевского руководства осуществляют открытые акты агрессии?» — заявили в Народной милиции.