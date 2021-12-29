В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
1 час назад

Назван основной союзник Украины в войне с Россией

Профессор Университета Анкары Йылдырым Беязит, политолог Салих Йылмаз назвал Польшу наиболее вероятным союзником Украины в случае военного конфликта с Россией. Об этом сообщает «Лента.ру».

Йылмаз отметил, что НАТО вряд ли решит выступить на стороне Украины единым фронтом. Он подчеркнул, что полноценные армии среди членов альянса есть только у США, Великобритании, Франции и Турции, а войска других стран НАТО «довольно неэффективны».

В США задачей F-35 назвали уничтожение С-400 в Крыму

По словам политолога, Штаты и Британия предпочитают заниматься подготовкой и обучением украинских военных, а не направлять в страну свой собственный контингент. Турция также не станет вступать в конфликт с Россией, подчеркнул он.

«Есть большая вероятность того, что Украина и Польша объединят свои силы [против России]», - заключил он.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

После переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в декабре президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность задействовать американских военнослужащих для защиты Украины от России.

Армия,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
142
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители