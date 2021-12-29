Профессор Университета Анкары Йылдырым Беязит, политолог Салих Йылмаз назвал Польшу наиболее вероятным союзником Украины в случае военного конфликта с Россией. Об этом сообщает «Лента.ру».

Йылмаз отметил, что НАТО вряд ли решит выступить на стороне Украины единым фронтом. Он подчеркнул, что полноценные армии среди членов альянса есть только у США, Великобритании, Франции и Турции, а войска других стран НАТО «довольно неэффективны».

По словам политолога, Штаты и Британия предпочитают заниматься подготовкой и обучением украинских военных, а не направлять в страну свой собственный контингент. Турция также не станет вступать в конфликт с Россией, подчеркнул он.

«Есть большая вероятность того, что Украина и Польша объединят свои силы [против России]», - заключил он.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.