В США задачей F-35 назвали уничтожение С-400 в Крыму

Истребитель США пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II должен решать шесть задач. Одной из них назвали уничтожение С-400 в Крыму. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на 19FortyFive.

Как пишет американское издание, первая задача истребителей США — стратегическая атака. Ее примером может послужить устранение российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» в Крыму. Это позволит войскам США занять доминирующее положение на поле боя.

Вторая обозначенная задача — непосредственная авиационная поддержка. К примеру, истребитель может помочь морским пехотинцам, которые высаживаются на побережье в Сомали и уязвимым для атаки террористов.

Третья задача — обеспечение воздушного превосходства. К примеру, F-35 способен уничтожить китайский истребитель J-10 над Южно-Китайским морем и расчистить путь стратегическим бомбардировщикам B-52 Stratofortress.

Четвертая задача — ведение радиоэлектронной войны. Издание в качестве примера приводит возможность глушения российской радарной станции в районе Прибалтики для уничтожения последней.

Пятая задача — разведка и наблюдение для предоставления точной картины происходящего в помощь наземным войскам.

Шестая задача — подавление и уничтожение средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, например, выведение из строя северокорейской радиолокационной станции за пределами Пхеньяна.