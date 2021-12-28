«Антонов» представил транспортник нового поколения

Украинский завод «Антонов» представил первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р № 001, сообщает телеканал «Дом».
Самолет создали на основе современных информационных технологий. Он оснащен сотнями электронных вычислителей. Они позволяют интегрировать все системы и датчики, а также автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление.
Самолет может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.