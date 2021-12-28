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1 час назад

«Антонов» представил транспортник нового поколения

Украинский завод «Антонов» представил первый военно-транспортный самолет Ан-178-100Р № 001, сообщает телеканал «Дом».

«Антонов» представил транспортник нового поколения
Фото: "Антонов""Антонов"

Самолет создали на основе современных информационных технологий. Он оснащен сотнями электронных вычислителей. Они позволяют интегрировать все системы и датчики, а также автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление.

Самолет может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

Армия,
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