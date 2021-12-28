Российский транспортник помешал ПВО Сирии отразить удар Израиля

Истребители ВВС Израиля 28 декабря нанесли удар по порту Латакия. Военные Сирии не стали вступать в противовоздушный бой, чтобы не задеть российский самолет, который шел в этот момент на посадку. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев. Его слова приводит ТАСС.