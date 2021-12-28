Российский транспортник помешал ПВО Сирии отразить удар Израиля

Истребители ВВС Израиля 28 декабря нанесли удар по порту Латакия. Военные Сирии не стали вступать в противовоздушный бой, чтобы не задеть российский самолет, который шел в этот момент на посадку. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев. Его слова приводит ТАСС.
«28 декабря с 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря без пересечения границы нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия. В результате его инфраструктуре был нанесен незначительный материальный ущерб», — сказал Журавлев.
Он подчеркнул, что силы ПВО Сирии не вступили в противовоздушный бой из-за заходившего в тот момент на посадку на аэродроме Хмеймим самолета военно-транспортной авиации ВКС России. Судно находилось в зоне поражения зенитных комплексов. Отмечается, что среди военнослужащих ВС САР потерь нет.