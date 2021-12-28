Раскрыт облик новой российской гиперзвуковой ракеты

В сети появилось изображение, на котором запечатлена новая российская гиперзвуковая ракета воздушного базирования. Внимание на него обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель» во вторник, 28 декабря.

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель» Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Облик нового оружия российского производства раскрыли на слайде, посвященном комплексу подготовки авиационных средств поражения «Ока-Э-1», при помощи которого обеспечивается эксплуатация нескольких видов ракет.

Когда и где именно было опубликовано указанное изображение, не сообщается. Точная модификация попавшей на слайд ракеты также не указывается.