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1 час назад

Раскрыт облик новой российской гиперзвуковой ракеты

В сети появилось изображение, на котором запечатлена новая российская гиперзвуковая ракета воздушного базирования. Внимание на него обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель» во вторник, 28 декабря.

Раскрыт облик новой российской гиперзвуковой ракеты
Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Облик нового оружия российского производства раскрыли на слайде, посвященном комплексу подготовки авиационных средств поражения «Ока-Э-1», при помощи которого обеспечивается эксплуатация нескольких видов ракет.

Когда и где именно было опубликовано указанное изображение, не сообщается. Точная модификация попавшей на слайд ракеты также не указывается.

Ранее, 24 декабря, президент России Владимир Путин сообщил о проведении залпового запуска гиперзвуковых ракет «Циркон». Он отметил, что данная ракета представляет собой новейшую разработку, которую можно направлять как на морские, так и на наземные цели. Глава государства посчитал это оружие «существенным шагом в повышении безопасности и обороноспособности России».

Армия,Владимир Путин,
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