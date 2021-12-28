«Сделать "Антироссию"»: эксперт о военных планах США на Украину

«Наши предложения предполагают достаточно конкретные вещи. Не просто некое документальное, подписанное обязательство, не просто процесс переговоров. И первое, и второе имеют мало значения. К сожалению, реальность такова, что надо ее исправлять. Потому что идет очевидная экспансия на Восток, расширение инфраструктуры (НАТО), создается площадка под военные действия на территории Украины. Эта площадка предполагает инфраструктуру, размещение тяжелых вооружений, в том числе наступательных. Эта площадка предполагает развертывание частных военных компаний и сил специальных операций, но главное - подготовку вооруженных сил Украины. Они в настоящее время насчитывают порядка 250 тыс. человек. Достаточно хорошо вооружены, подготовлены и могут, как считают на Западе, создать большую головную боль для России. По численности это вполне сопоставимо с численностью сухопутных войск Российской Федерации. Вот такой стратегический план. Он не новый. Этот план существует еще со времен царя Гороха. Американцы после Второй мировой войны всегда делали ставку на то, чтобы попытаться сделать из Украины "Антироссию". Как только это происходит, значит, у России автоматически получается фронт более 2 тыс. километров на западе и на юго-западе, против которого будет воевать братская часть такого же русского народа. Также, в общем-то, и подготовленного, как и советская армия: с такими же традициями, с такими же фамилиями и со всем прочим. То есть произошло переформатирование не только элиты, но и части общества, которое стало ненавидеть Россию. Этот процесс каким-то соглашением, какой-то договоренностью "не разрулишь". Эти договоренности и соглашения могут только приостановить участие внешних сил. И то формально. Поэтому рассчитывать на то, что эти соглашения коренным образом изменят ситуацию, было бы наивно.



Со стратегической точки зрения в интересы Соединенных Штатов не входит изменение своей политики по отношению к России и к Украине. Но тактически у американцев всегда есть одно очень важное условие: делать все то, что надо (в соответствии со стратегией), но не перегибать палку, чтобы уметь контролировать риски. Контроль над эскалацией и рисками имеет принципиальное значение, потому что можно заиграться и получить, грубо говоря, удары стратегическими ракетами по своим городам. А это для американцев, конечно, не стоит никакой Украины. А наша военная доктрина предусматривает, что в случае масштабных боевых действий мы можем наносить удары и по центрам, где принимаются решения. Где принимаются решения, понятно - в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Так что эти риски категорически не устраивают Соединенные Штаты. Им бы хотелось потихоньку заниматься "отжимом", созданием неблагоприятной атмосферы на границе с Россией, постепенным внедрением "пятой колонны" - надо сказать, что это у них получается достаточно успешно, - разваливать экономику Российской Федерации, если удастся, ну и довести дело до того, что они сделали в 1991 году, когда развалили Советский Союз. Для того, чтобы контролировать в мире военно-политическую, финансовую, экономическую ситуацию, (американцам) нужно убрать как геополитическую реальность не только Советский Союз, но уже и Россию. И в этом смысле Украина им предоставляет "уникальную" возможность, потому что других возможностей просто нет. Никто не будет воевать за американцев в Европе, кроме идиотов-украинцев», - сказал военный эксперт.