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1 час назад

НАТО может упрекнуть Россию в "окружении" альянса

Профессор Университета Йылдырым Беязит в Анкаре Салих Йылмаз раскрыл стратегию, которую НАТО может использовать в ответ на претензии России по отношению к альянсу. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

НАТО может упрекнуть Россию в "окружении" альянса
Фото: ReutersReuters

В Москве считают, что альянс окружил Россию военными базами. В ответ альянс может упрекнуть российское руководство в том, что РФ сама окружила страны НАТО, разместив свои военные базы в Сирии, Армении и Азербайджане.

«Заявления об окружении Россией Турции, страны-форпоста НАТО, нанесут мощный удар по России ее же оружием», — подчеркнул турецкий политолог.

Йылмаз добавит, что Анкара недовольна «односторонними шагами и условиям» Москвы, а за ее требованиями к НАТО о предоставлении гарантий безопасности не последует мир в регионе.

Ранее сообщалось, что 10 января состоятся переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями. 12 января пройдет встреча российской делегации с представителями стран НАТО, а 13 января — с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с НАТО и Вашингтоном касательно гарантий в сфере безопасности. Документы были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву. Россия предложила государствам Североатлантического альянса отказаться от планов на Украину.

Армия,Карен Донфрид,НАТО,МИД,ОБСЕ,Lenta.ru,
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