Войну на Украине сочли "неизбежной"

Война на Украине неизбежна, поскольку решить проблему Донбасса путем переговоров практически невозможно. Такое мнение высказал «Ура.ру» политолог Евгений Минченко.

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«Я думаю, что это неизбежно, надеюсь, что это будет как можно позже. Тот узел, который завязан на Донбассе, с вероятностью 2-3% может быть решен путем переговоров», - заявил Минченко.

По его словам, даже если конфликт будет завершен путем переговоров, до этого на Донбассе произойдет «очередное военное обострение».

Минченко считает, что украинские элиты не настроены выполнять минские соглашения, поэтому разрешить ситуацию без кровопролития будет трудно.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад хочет спровоцировать «маленькую войну» на Украине и обвинить в ней Россию.