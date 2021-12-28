Российский флот вооружат новой стратегической подлодкой

В 2023 году ВМФ России получит новую стратегическую субмарину проекта 955А «Генералиссимус Суворов». Это будет третья по счёту подлодка проекта 955А, поставленная на вооружение флота.

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Как сообщается, головная лодка проекта, уже переданная флоту, — К-549 «Князь Владимир», её российские моряки получили в 2017 году, вторая — К-552 «Князь Олег». «Генералиссимус Суворов» выведена из эллинга на заводе «Севмаш», на воду её должны спустить в первом полугодии 2023 года.