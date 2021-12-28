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47 минут назад

Южная Корея построит для ВМС Филиппин два корвета

Филиппины заказали в Южной Корее два новых корабля для модернизации ВМС на фоне «разногласий с Китаем в Южно-Китайском море», пишет Philstar со ссылкой на Министерство обороны азиатской страны.

Южная Корея построит для ВМС Филиппин два корвета
Фото: Legion-MediaLegion-Media

Корабли должна будет построить корпорация Hyundai Heavy Industries. Предполагается, что Филиппинам поставят два корвета на сумму около $556 млн.

«Этот проект предоставит ВМС Филиппин два современных корвета, способных выполнять противокорабельные, противолодочные и противовоздушные задачи», — сказал министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.

Уточняется, что пять лет назад эта же корпорация построила для Филиппин два фрегата.

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