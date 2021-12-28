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48 минут назад

США выделили на укрепление украинской границы $20 миллионов

США выделили $20 млн на реализацию проекта по укрепление украинской границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявила сегодня погранслужба Украины.

«Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам посольства США на Украине провели очень важную работу по усилению возможностей пограничного ведомства... Результатом нашего сотрудничества стал новый проект международной технической помощи», - пояснили в ведомстве.

По данным погранслужбы, новый проект стоимостью $20 млн будет реализован в течение года. Он предполагает обеспечение украинских пограничников современными средствами видеофиксации, беспилотными комплексами, индивидуальной защитой, а также транспортом и средствами связи.

«Это те потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами. Для скорейшей реализации проекта мы приложим все усилия и будем совместно оценивать его эффективность», - пояснил глава госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

По его словам, средства будут выделены для оснащения пограничных отрядов, выполняющих задачи на границе с Россией и Белоруссией. Также США намерены помочь и в обновлении инфраструктуры границы.

«В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллионов долларов США», - пояснил Дейнеко.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Армия,Видео,Сергей Дейнеко,ЕС,
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