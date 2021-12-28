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30 минут назад

The National Interest: Украина сможет «дать отпор» России

Украина сможет дать отпор в случае нападения России, если правильно распорядиться своей «танковой армадой» из более чем 2400 машин. Такое мнение на страницах журнала The National Interest высказал обозреватель, бывший сотрудник Минобороны США Крис Осборн.

В последние недели на Западе и в Киеве все чаще звучат заявления об угрозе нападения России. В Кремле в свою очередь не раз утверждали, что не имеют агрессивных намерений в отношении Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.

По мнению американского эксперта, несмотря на превосходство российских вооруженных сил над украинскими, прежде всего в воздухе, Киев может дать отпор.

«У Украины имеется на вооружении до 2 430 танков, до 11 000 бронетранспортеров и 2 000 единиц буксируемой артиллерии. (…) Есть основания считать, что украинские сухопутные войска смогут дать российской бронетехнике отпор хотя бы на раннем этапе», - уверен он.

«Нам очевидны угрозы»: зачем России разговор с военными НАТО

При этом Крис Осборн не исключил, что российская сторона сможет задействовать в ответ более мощные машины «Армата», а также полностью подавит воздушные силы Украины, если ей не придет на помощь НАТО.

Однако, по словам обозревателя, даже при наличии мощной поддержи авиации и флота, Россия столкнется с трудностями, если не сможет создать точку для дальнейшего прорыва.

Армия,Видео,Крис Осборн,Дмитрий Песков,Министерство обороны,НАТО,The National Interest,
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