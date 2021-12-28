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2 часа назад

Россия нарастит экспорт «Панцирей»

Россия будет увеличивать экспортные поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» уже в ближайшей перспективе.

Россия нарастит экспорт «Панцирей»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом рассказала пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

«Не вдаваясь в детали, могу сказать, что в приобретении "Панцирей" заинтересованы многие регионы. И мы ожидаем в ближайшей перспективе наращивание объемов поставок этих комплексов ПВО на экспорт», - цитирует ее РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года Россия доставила самолетами на учения в Сербию батарею зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Армия,Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству,РИА Новости,
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