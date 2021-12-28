Россия нарастит экспорт «Панцирей»

«Не вдаваясь в детали, могу сказать, что в приобретении "Панцирей" заинтересованы многие регионы. И мы ожидаем в ближайшей перспективе наращивание объемов поставок этих комплексов ПВО на экспорт», - цитирует ее РИА «Новости».