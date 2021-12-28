Шойгу исполнил мечту подростка полетать на военном вертолете

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выполнил в рамках всероссийской акции "Елка желаний" мечту подростка из Владимирской области. Кирилл Ушаков из Гороховца хотел подняться в небо на военном вертолете.

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После состоявшегося ранее во вторник селекторного совещания начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев доложил министру обороны: "Сегодня по вашему поручению мечта Кирилла Ушакова полетать на военном вертолете сбылась. Сейчас Кирилл находится на аэродроме и готов поделиться с вами своими впечатлениями".

Мечту мальчика помогли исполнить летчики авиационной эскадрильи Западного военного округа, базирующейся на территории аэродрома Семязино во Владимире. Кириллу и его сестре, шестилетней Алисе, предоставили возможность полетать на вертолете.

По видео-конференц-связи мальчик рассказал Шойгу, что полетал на вертолете, посмотрел боевые самолеты на аэродромной стоянке, а потом его накормили в летной столовой и вручили подарки. Кроме того, он попросил еще раз полетать на вертолете.

"Хорошо, Кирилл. Ты только папу с мамой возьми с собой, ну и сестренку, если она хочет. Хорошего полета вам! С наступающим Новым годом вас! Здоровья, всего доброго", - сказал Шойгу.