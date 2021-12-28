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42 минуты назад

Белоруссия закупит у России новую партию ракетных комплексов

Белоруссия намерена приобрести у России модернизированные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2». Об этом сообщила пресс-секретарь российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова, передает РИА Новости

Белоруссия закупит у России новую партию ракетных комплексов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она рассказала о планах Минска закупить у Москвы новую партию ЗРК и добавила, что белорусская сторона пока не обращалась к России за поставками зенитных ракетных систем С-400.

В начале декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что для эффективной защиты от ракетного нападения республике требуются ЗРК С-400 или С-500. По словам главы государства, решение об их поставке примет его российский коллега Владимир Путин.

До этого Лукашенко также отмечал, что Минск заинтересован в получении российских ракетных комплексов «Искандер», поскольку они нужны Белоруссии на западном и южном направлениях.

Армия,В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству,РИА Новости,
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