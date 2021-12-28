Белоруссия закупит у России новую партию ракетных комплексов

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Она рассказала о планах Минска закупить у Москвы новую партию ЗРК и добавила, что белорусская сторона пока не обращалась к России за поставками зенитных ракетных систем С-400.

В начале декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что для эффективной защиты от ракетного нападения республике требуются ЗРК С-400 или С-500. По словам главы государства, решение об их поставке примет его российский коллега Владимир Путин.