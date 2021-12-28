Французов напугало «страшное оружие» России

Президент России Владимир Путин 24 декабря объявил об успешном залповом пуске гиперзвуковых ракет «Циркон» - Москва называет их «невидимым оружием», пишет французская газета Le Figaro. Читатели газеты выразили надежду, что это «поубавит рвение американцев», отмечает «ИноСМИ».

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В статье Le Figaro подчеркивается, что Путин назвал залповый пуск системы «Циркон» «большим событием для страны и значительным шагом к укреплению безопасности России и ее обороноспособности». Читатели газеты назвали «Цирконы» «страшным оружием».

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«Это поубавит рвение американцев. После Вьетнама они так ничего и не поняли», - написал в комментариях к статье пользователь под ником anonyme.

«Надо показать свою силу, чтобы не пришлось ее использовать», - добавил Yolanta.

«Новое гиперзвуковое оружие, представленное Путиным в ответ на эту инициативу США, увеличивает опасность ядерной войны. Поэтому необходимо срочно вернуться к прежним договоренностям», - заявил TIESSE DI HOYE.

Читатель araucaria luxurians заявил, что залп у «Цирконов» впечатляющий и внушает доверие к оружию.

«Остановить ракету на скорости 10 Махов очень сложно. Но в остальном ничего нового, русские разрабатывают эти ракеты, не являющиеся стратегическими, в течение нескольких лет. Поэтому те, кто визжит о конце света, могут прекратить свои рыдания. Бояться надо дрона-торпедоносца «Посейдон»!» - подчеркнул он.

Первые официальные испытания «Циркона» состоялись в октябре в Белом море. Замминистра обороны Валерий Герасимов рассказывал, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу «Цирконом» по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Стрельбу признали успешной, было зафиксировано прямое попадание ракеты в цель.

Дальность полета ракеты составила 450 километров, максимальная высота – 28 километров, время полета – четыре с половиной минуты. «Циркон» достиг гиперзвуковой скорости в более чем восемь Махов.