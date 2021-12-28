Израиль нанес удар по Сирии

Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олега Журавлев.

Удар был нанесен с территории Средиземного моря, без пересечения границы Сирии, добавил он. В результате обстрела израильскими ВВС, нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре.