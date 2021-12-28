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47 минут назад

Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим

Израильские войска атаковали сирийскую Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное телевидение Сирии.

Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня около 3:21 (4:21 мск) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии», — следует из сообщения телеканала.

В результате этого на месте произошел пожар, нанесен материальный ущерб в крупном размере. Для отражения атаки военные задействовали системы ПВО Сирии. Отмечается, что было выпушено пять ракет со стороны Средиземного моря. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

Порт Латакия находится в 15 километрах от базы ВКС России в Хмеймиме и является морскими воротами Сирии. Через них в страну поступают товары первой необходимости и продовольствие. Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений со времени создания обоих государств. У стран территориальный конфликт по поводу статуса Голанских высот.

До этого военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по одному из морских портов в сирийской Латакии. Атака была совершена 7 декабря. Израильские ВВС выпустили несколько ракет к юго-западу от Латакии.

Армия,РИА Новости,
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