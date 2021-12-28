Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим

Израильские войска атаковали сирийскую Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное телевидение Сирии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сегодня около 3:21 (4:21 мск) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии», — следует из сообщения телеканала.

В результате этого на месте произошел пожар, нанесен материальный ущерб в крупном размере. Для отражения атаки военные задействовали системы ПВО Сирии. Отмечается, что было выпушено пять ракет со стороны Средиземного моря. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

Порт Латакия находится в 15 километрах от базы ВКС России в Хмеймиме и является морскими воротами Сирии. Через них в страну поступают товары первой необходимости и продовольствие. Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений со времени создания обоих государств. У стран территориальный конфликт по поводу статуса Голанских высот.