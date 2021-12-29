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31 минуту назад

Корвет Балтфлота ракетой поразил цель в море

Боевой пуск зенитной ракеты провел экипаж корвета Балтийского флота "Сообразительный" в ходе тактического учения у побережья Калининградской области.

Корвет Балтфлота ракетой поразил цель в море
Фото: mil.rumil.ru

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту, экипаж отразил удар, нанесенный условным противником противокорабельной ракетой. Сложная воздушная ракета-мишень была запущена с малого ракетного корабля "Пассат" Балтийской военно-морской базы.

С "Сообразительного" успешно поразили цель с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования "Редут". Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки: условный противник применял средства радиоэлектронного противодействия. Учение проходило в морском полигоне, который был временно объявлен опасным для гражданского судоходства. Безопасность в районе ракетных пусков обеспечивали более десяти надводных кораблей и судов обеспечения флота.

Армия,Балтийское море,
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