Умер создатель «морских котиков»

Создатель и первый командир элитного антитеррористического подразделения ВМС США «морских котиков» Ричард Марсинко умер в возрасте 81 года.

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«Прошлой ночью в рождественский вечер мы потеряли героя, известного как Воин-разбойник, отставного командира спецназа ВМС, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Умерла настоящая легенда…», - написал Мэтт Марсинко в твиттере.

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О смерти Марсинко также объявили на странице музея «морских котиков» в Facebook.

«Дик Марсинко играл поистине уникальную роль в истории «котиков», оставив наследие, как никто другой», - говорится в сообщении.

Марсинко был первым командиром SEAL Team Six («шестой команды морских котиков») и Красной ячейки - двух главных контртеррористических подразделений ВМС США, которые он помог создать.

В 1967 году он участвовал в штурме Ило-Ило-Хона, который ВМФ охарактеризовал как наиболее успешную операцию «котиков» во время войны во Вьетнаме.

Во время кризиса, вызванного захватом американских заложников в Иране в 1979 году, Марсинко был одним из двух представителей ВМС в Объединенном комитете начальников штабов спецназа, известного под названием ТАТ (Terrorist Action Team). В провале операции в пустыне ВМС США увидели необходимость создания команды, специализирующейся на антитеррористической деятельности, и Марсинко получил задание по ее планированию и разработке.

Марсинко был первым командующим офицером этой новой единицы, которую он назвал «шестая команда морских котиков» (SEAL Team Six). Он сам подбирал людей для команды из всех подразделений ВМС. В частности, для тренировок он привлек мастера боевых искусств Майкла Эчаниса.

SEAL Team Six была первой контртеррористической единицей ВМС США, сравниваемой со спецподразделением Дельта Армии США. Марсинко командовал командой в течение трех лет в 1980-1983 годах вместо типичных для ВМС двух лет.

Оставив пост командующего «котиков», Марсинко получил задание разработать единицу, которая бы протестировала уязвимость ВМС к терроризму. Так была создана команда координации охраны ВМС, неофициально именуемая Красной ячейкой. В 1984 году Марсинко подобрал 12 человек из команды SEAL 6 и одного из разведывательного подразделения морской пехоты.

Красная ячейка испытывала охрану военно-морских баз, атомных подводных лодок, кораблей, гражданских аэропортов и американского посольства. Люди из Красной ячейки были способны проникать на хорошо охраняемые базы, атомные подводные лодки, корабли и другие особо охраняемые объекты, включая самолет президента США Air Force One, а затем исчезнуть без следа.

Действия ячейки демонстрировали уязвимость объектов вследствие замены морских пехотинцев и охранной полиции воздушных сил на наемную охрану, сформированную в основном из отставных военных.