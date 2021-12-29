Телефонные переговоры между Путиным и Байденом пройдут 30 декабря

Президент России Владимир Путин пообщается 30 декабря по телефону с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в среду, 29 декабря.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Президент Джозеф Р. Байден-младший проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, для обсуждения ряда тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией. Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатию с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной, — говорится в сообщении.

Байден поговорил с многими европейскими лидерами по данному вопросу, отмечается на сайте Белого дома.

Факт проведения переговоров подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, они запланированы на поздний вечер 30 декабря, отмечает РИА Новости.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.