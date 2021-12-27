Рядом с Донбассом обнаружили самолет-разведчик США

Рядом с границами Донбасса пролетал самолет-разведчик ВВС США RC-135V. Судно имеет позывной «Гомер19», сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель».

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По информации издания, самолет прилетел с авиабазы НАТО, которая находится на греческом Крите. Он взлетел около 6,5 часов назад. Судно сделало несколько кругов неподалеку от границ ДНР и ЛНР.

Отмечается, что ранее такой тип американских самолетов-разведчиков уже наблюдали над юго-восточной частью Украины и Черным морем. В частности, такой же RC-135V 15 декабря пролетел рядом с российскими границами у Крыма и Краснодарского края.

Ранее в Forbes написали, что в случае "войны" между Россией и Украиной последняя столкнется в Черноморском регионе с ракетами «Калибр», которым вряд ли сможет что-либо противопоставить.