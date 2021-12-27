Рядом с Донбассом обнаружили самолет-разведчик США

Рядом с границами Донбасса пролетал самолет-разведчик ВВС США RC-135V. Судно имеет позывной «Гомер19», сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель».
По информации издания, самолет прилетел с авиабазы НАТО, которая находится на греческом Крите. Он взлетел около 6,5 часов назад. Судно сделало несколько кругов неподалеку от границ ДНР и ЛНР.
Отмечается, что ранее такой тип американских самолетов-разведчиков уже наблюдали над юго-восточной частью Украины и Черным морем. В частности, такой же RC-135V 15 декабря пролетел рядом с российскими границами у Крыма и Краснодарского края.
Ранее в Forbes написали, что в случае "войны" между Россией и Украиной последняя столкнется в Черноморском регионе с ракетами «Калибр», которым вряд ли сможет что-либо противопоставить.
"Если Россия осуществит свою скрытую угрозу и развернет войну против Украины, ожидайте, что новый фронт откроется… на море. Влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка. Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом. Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот", – считает автор статьи Дэвид Экс.