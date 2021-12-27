Корабли Балтфлота вернулись из дальнего похода к берегам Сирии

Отряд боевых кораблей Балтийского флота, вернувшийся из дальнего морского похода, торжественно встретили в военной гавани Балтийска.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Большие десантные корабли (БДК) "Минск" и "Королев" находились в походе полтора месяца. За это время они прошли свыше 10 тысяч морских миль, совершили заход в порт Тартус Сирийской Арабской республики.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, экипажи БДК пронесли Андреевский флаг через Средиземное, Черное и Северное моря и Атлантический океан.

Демонстрация Андреевского флага была одной из основных задач похода, который проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России. За время похода экипажи БДК выполнили десятки учебно-боевых задач. В том числе - учения по противовоздушной обороне, различные корабельные учения и тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.