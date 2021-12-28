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1 час назад

«Калашников» выполнил гособоронзаказ на поставку АК-12 в 2021 году

Группа компаний (ГК) «Калашников» выполнила государственный оборонный заказ на поставку автоматов АК-12 в 2021 году. Оружие поставили в рамках долгосрочного контракта. Об этом сообщили в пресс-службе ГК.

«Калашников» выполнил гособоронзаказ на поставку АК-12 в 2021 году
Фото:  Концерн «Калашников» Концерн «Калашников»

«Концерн «Калашников» своевременно выполнил обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации по производству и поставке автомата АК-12 в 2021 году», — отметили в сообщении.

В пресс-службе «Калашникова» подчеркнули, что оружие передали в рамках долгосрочного контракта на поставку АК-12, который подписали на форуме «Армия-2021». Для выполнения гособоронзаказа выпустили несколько десятков тысяч автоматов.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) сообщили о завершении перевооружения дивизии в Забайкалье на новое оружие. Соединение получило партию автоматов АК-12.

В ноябре стало известно о поставках АК-12 в подразделения морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов. Первыми новое оружие получили военнослужащие миротворческого батальона ТОФ.

В октябре новые автоматы АК-12 получили разведывательные части и бойцы спецназа воздушно-десантных войск.

Армия,Министерство обороны,Ижмаш,
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