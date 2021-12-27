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37 минут назад

Уничтожение завода боевиков российским дроном-камикадзе сняли на видео

В Сирии с помощью российского барражирующего боеприпаса оказался уничтожен нефтеперерабатывающий завод боевиков. Операция прошла в провинции Хама.

Уничтожение завода боевиков российским дроном-камикадзе сняли на видео
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

В аннотации к видеоролику говорится, что предприятие для переработки похищенной нефти было уничтожен с помощью двух барражирующих боеприпасов. Наведение и управление боеприпасами осуществлялось военнослужащими Силами специальных операций ВС России.

Предполагается, что в операции были задействованы дроны-камикадзе "Ланцет".

Как ранее отмечал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, скорость полета барражирующего боеприпаса - 80-130 километров в час.

Управление дроном осуществляет по телевизионному каналу наведения. Определение координат цели происходит по различным источникам без спутниковой навигации, что дает возможность применять беспилотник по объектам в воздухе, на земле и воде без создания дополнительной инфраструктуры.

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Из-за двойного Х-образного оперения беспилотник обладает повышенной маневренностью и устойчивостью при пикировании. Аппарат может нести полезную нагрузку около трех килограммов.

Армия,Сергей Чемезов,Ростех,
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