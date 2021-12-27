В России завершили госиспытания боевых роботов

«В интересах Сухопутных войск разработаны боевые робототехнические комплексы «Уран-9» и «Кунгас». Они прошли государственные испытания и в этом году были применены в ходе ССУ «Запад-2021». Отмечу, что операторы робототехнических комплексов дали положительную оценку их возможностям при управлении ими из удаленных пунктов управления», — отметил Салюков.