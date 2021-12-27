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52 минуты назад

В России завершили госиспытания боевых роботов

Государственные испытания боевых роботов «Уран-9» и «Кунгас» завершили. Робототехнические комплексы применили в ходе совместных стратегических учений (ССУ) России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал в интервью газете «Красная звезда».

В России завершили госиспытания боевых роботов
Фото: Министерство обороны Российской ФедерацииМинистерство обороны Российской Федерации

«В интересах Сухопутных войск разработаны боевые робототехнические комплексы «Уран-9» и «Кунгас». Они прошли государственные испытания и в этом году были применены в ходе ССУ «Запад-2021». Отмечу, что операторы робототехнических комплексов дали положительную оценку их возможностям при управлении ими из удаленных пунктов управления», — отметил Салюков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на учениях «Запад-2021» впервые масштабно применили серийные робототехнические комплексы.

В октябре генерал Салюков сообщил о работе по принятию робототехнических комплексов «Уран-9» и «Нерехта» на вооружение. Опытная эксплуатация роботов в Сухопутных войсках запланирована на 2022 год.

В сентябре американское издание Stars and Stripes обеспокоилось испытаниями российских боевых роботов. В публикации подчеркнули возможности робототехнических комплексов «Уран-9» и «Нерехта».

Армия,Олег Салюков,Сергей Шойгу,
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