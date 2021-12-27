"Армату" запустили в серию

"Среди основных, я бы сказал мощных или прорывных проектов по поставкам Минобороны можем отметить наш новый танк Т-14, о котором уже все в мире говорят, мы запускаем его в серийное производство", - заявил заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков в эфире телеканала "Россия 24".