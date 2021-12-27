В ОДКБ заявили о наращивании военной инфраструктуры НАТО

Предложения России по нерасширению НАТО в состоянии снизить напряженность на восточно-европейском направлении, в том числе наращивание военной инфраструктуры альянса, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
По его словам, на западных границах зоны ответственности Организации обстановка «далека от стабильной». Генсек ОДКБ отметил, что происходит наращивание военной инфраструктуры НАТО, усиление враждебной риторики, введение новых санкций, организация опасных провокаций.
«Эти события не могут не беспокоить, и, разумеется, они не остаются без внимания Организации... Полагаю, что после предложений России Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности напряженность на восточно-европейском направлении в зоне ответственности ОДКБ должна снизиться», – заявил Зась в интервью изданию «Союзники. ОДКБ», отметив, что войны никто не хочет.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).