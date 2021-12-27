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29 минут назад

Шойгу рассказал о качествах, необходимых для службы в армии

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о качествах, необходимых для службы в армии.

Шойгу рассказал о качествах, необходимых для службы в армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он назвал своих коллег «командой созидателей» и отметил, что это люди, которые хотят что-то построить или сделать максимально эффективно и во благо страны.

Как подчеркнул Шойгу, члены его коллектива должны быть преданы своему делу, обладать мужеством и высоким уровнем профессионализма.

«Команда никогда не падает с неба. Она создаётся из преданных делу коллег», — сказал министр.

В качестве примера он привёл горноспасателей, готовых спускаться в самые опасные места на большой глубине под землёй, и специалистов горных поисково-спасательных отрядов, работающих на Кавказе.

Армия,Сергей Шойгу,
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