Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о качествах, необходимых для службы в армии.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он назвал своих коллег «командой созидателей» и отметил, что это люди, которые хотят что-то построить или сделать максимально эффективно и во благо страны.

Как подчеркнул Шойгу, члены его коллектива должны быть преданы своему делу, обладать мужеством и высоким уровнем профессионализма.

«Команда никогда не падает с неба. Она создаётся из преданных делу коллег», — сказал министр.