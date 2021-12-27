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2 часа назад

Шквальным огнем: самоходные гаубицы «Мста-С» ВВО уничтожили «противника» в Бурятии

В горах Бурятии на полигоне «Сосновый Бор» прошли боевые стрельбы с участием самоходных гаубиц «Мста-С» Восточного военного округа.

В Бурятии прошли учения артиллеристов
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Артиллеристы вели огонь бронебойными снарядами из 152-миллимитровых орудий. Мишенями стали склады с боеприпасами и тяжелая техника условного противника.

Все гаубицы вели огонь прямой наводкой. До мишеней было от одного до двух тысяч метров. Одновременно военнослужащие с помощью противотанковой управляемой ракеты «Конкурс» точными выстрелами уничтожили «вражеские» танки.

Для точной наводки использовались многофункциональные комплексы «Орлан-10». По цифровым каналам связи они передавали артиллеристам координаты объектов условного противника. В ходе учений расчеты уничтожили более 50 единиц макетов боевой техники.

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