В Бурятии прошли учения артиллеристов

В горах Бурятии на полигоне «Сосновый Бор» прошли боевые стрельбы с участием самоходных гаубиц «Мста-С» Восточного военного округа.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Артиллеристы вели огонь бронебойными снарядами из 152-миллимитровых орудий. Мишенями стали склады с боеприпасами и тяжелая техника условного противника.

Все гаубицы вели огонь прямой наводкой. До мишеней было от одного до двух тысяч метров. Одновременно военнослужащие с помощью противотанковой управляемой ракеты «Конкурс» точными выстрелами уничтожили «вражеские» танки.