Офицеры Балтфлота исполнили мечту школьника в рамках "Елки желаний"

Мечту школьника из Калининграда, который рассказал о своем желании побывать в воинской части, исполнили военнослужащие Балтийского флота.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, восьмилетний Миша Бледный из Калининграда принял участие во всероссийской акции. Шар, где была сформулирована его мечта, снял с "Елки желаний", установленной в российском военном ведомстве, заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

26 декабря Миша Бледный и его братья побывали в мотострелковом полку армейского корпуса Балтийского флота в Калининграде. Ребята познакомились с армейским бытом, увидели, как живут солдаты, попробовали солдатскую еду. Их покатали на военной технике и даже дали подержать настоящее оружие.

Братья осмотрели музей боевой славы полка, а затем их отвезли на военный аэродром Чкаловск, где дислоцируется истребительный авиаполк соединения морской авиации. Мальчикам позволили забраться в кабины истребителей Су-27 и военно-транспортного самолета Ан-26, а еще их покатали на настоящей пожарной машине. На память они получили подарки от генерал-полковника Фомина.