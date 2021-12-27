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56 минут назад

На Украине сообщили о готовности начать обмен пленными в любой день

Украина готова начать обмен пленными и передать непризнанным республикам Донбасса 58–59 человек, но в ДНР и ЛНР не идут навстречу. Об этом в эфире телеканала «Дом» сообщил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Украина объявила о готовности к обмену пленными с ДНР и ЛНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы готовы обменять в любой день. Мы готовы обменять на Рождество, на Новый год <...> Но они на это не идут, привязывая всё к политическим разменам. То есть та же самая история торговли головами, торговли людьми ради политики, — рассказал Арестович.

Он объяснил, что Киев предложил непризнанным республикам несколько сценариев обмена пленными, однако руководство этих территорий в качестве условия требует признать власти ДНР и ЛНР. При этом в исправительных учреждениях там, по словам представителя Киева, находятся беременные женщины и люди с тяжёлыми заболеваниями.

Для них вообще каждый час — пытка находиться в тех условиях, — подчеркнул Арестович.

Крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2019 года. Тогда Киев получил 76 человек, а Донецк и Луганск — 123. В сентябре Россия и Украина обменялись заключёнными по формуле «35 на 35». В Киев тогда отправились задержанные в Керченском проливе моряки и осуждённый по обвинению в терроризме режиссёр Олег Сенцов, а в Москву вернулись журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимир Цемах.

В апреле 2020 года Киев передал непризнанным республикам 14 человек, а они в ответ — 20. Больше обменов не было.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко обрушился с критикой на своего преемника Владимира Зеленского за неспособность вернуть на родину украинских граждан, которые оказались в плену в Донбассе.

Армия,Войска,Владимир Цемах,Алексей Арестович,Кирилл Вышинский,Владимир Зеленский,Олег Сенцов,Петр Порошенко,Boeing,
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