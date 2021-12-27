Минобороны России получило партию танков Т-72Б3М

Уралвагонзавод предал партию танков Т-72Б3 М Министерству обороны России. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает издание «Военное дело». Модернизация танков происходила в рамках гособоронзаказа. По нему танки Т-72Б модернизируют до уровня Т-72Б3 М с улучшенными характеристиками.
Так Т-72БЗМ получил систему управления огнем с современным тепловизером и цифровым баллистическим вычислителем, повышающим точность стрельбы.
Также обновленные танки получили эффективную защиту, увеличивающую живучесть и эффективность применения как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия, например, в населённых пунктах.