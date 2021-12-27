Минобороны России получило партию танков Т-72Б3М

Уралвагонзавод предал партию танков Т-72Б3 М Министерству обороны России. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает издание «Военное дело». Модернизация танков происходила в рамках гособоронзаказа. По нему танки Т-72Б модернизируют до уровня Т-72Б3 М с улучшенными характеристиками.

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Так Т-72БЗМ получил систему управления огнем с современным тепловизером и цифровым баллистическим вычислителем, повышающим точность стрельбы.