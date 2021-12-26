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35 минут назад

Ветеран НАТО описал стратегию Пентагона на 2022 год

Стратегию Министерства обороны США на 2022 год можно описать модным термином "интегрированная оборона". Об этом написал ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive. Автор материала приводит выдержки из выступления Мары Карлин, исполняющей обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики.

Ветеран НАТО описал стратегию Пентагона на 2022 год
Фото: ReutersReuters

"Интегрированная оборона - это новое модное слово, которое описывает новую стратегию Пентагона", - пишет он.

Новая стратегия должна быть представлена в начале 2022 года. Основное внимание в документе будет уделяться Китаю. При этом, пишет Атламазоглу, "как глобальная сила, Пентагон планирует работать с союзниками и партнерами для решения других проблем, которые, метастазируют или меняются, но не исчезают".

Ранее сообщалось, что американские военные планируют подключить коммерческие спутники — передающие изображения поверхности Земли — к будущим орбитальным сетям для постоянного получения таких данных. Таким образом солдаты смогут обладать наиболее актуальной информацией, а в некоторых случаях фактически следить за ситуацией в других странах в онлайн-режиме.

При этом некоторая работа в данном направлении уже активно ведется. В частности, существуют проекты Convergence и Blackjack. Известно, что в рамках первого предусматривается возможность для операторов получать картинку со спутников, автоматически проверять ее на предмет целей и отправлять ее на поле боя посредством космических сетей. По предварительным подсчетам таким образом планируется сократить весь путь информации с 20 минут до 20 секунд.

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