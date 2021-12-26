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32 минуты назад

На Украине беременных поставят на воинский учет

На Украине беременных женщин и женщин с несовершеннолетними детьми будут ставить на воинский учет. Об этом сообщило Минобороны республики в Facebook.

На Украине беременных поставят на воинский учет
Фото: ShutterstockShutterstock

Там уточнили, что женщины получат возможность привлекаться к обеспечению обороны государства. В мирное время женщин смогут призвать на военную службу или же им дадут служить в заповеднике на добровольной контрактной основе.

«Поступление в армию — это не призыв на службу. Эти законодательные изменения сейчас не повлияют на жизнь украинцев, и к концу 2022 года может потребоваться стать на учет в территориальном центре ЖКХ и социальной поддержки. Не стоит ожидать никаких проблем в течение 2022 года», — уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что на Украине все женщины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 2022 года будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии.

По словам военных, начиная со следующего года алгоритм постановки на учет для мужчин и женщин в стране отличаться не будет. При этом далеко не все гражданки страны, как подчеркнули офицеры, будут признаны военнообязанными. Тем не менее за отказ явиться в военкомат их будет ждать денежный штраф.

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