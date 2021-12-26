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1 час назад

Российские военные получат умные роботы-мишени

Стало известно, что российские сухопутные войска начнут использовать роботов-мишени. Они будут управляться через Wi-Fi. Такие комплексы позволят имитировать пехоту и технику противника, а также их реальные действия.

Российские военные получат умные роботы-мишени
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В первоначальный комплект оборудования войдут специальные мобильные мишени, станции Wi-Fi и головной компьютер с пультом управления. Мишени будут имитировать солдат и офицеров противника, тяжёлую технику, артиллерийские орудия, воздушные, групповые и одиночные цели. Помимо этого, военные хотят получить воздушные цели, например, дроны-вертолёты ВМ-В, которые будут отыгрывать винтокрылые машины противника и беспилотники. В будущем появятся и мишени-роботы, которые смогут передвигаться по полигону самостоятельно.

Всё это позволит сделать действия условного «противника» максимально непредсказуемыми, что улучшит тактическую подготовку сухопутных войск. Российских солдат и офицеров будут отучат от шаблонных решений.

В будущем специалисты хотят разработать лазерный имитатор стрельбы и поражения.

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