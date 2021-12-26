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38 минут назад

WP: Азовское море может стать местом возможного вооруженного конфликта России и Украины

Азовское море может стать местом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, пишет The Washington Post.

В США назвали место возможного вооруженного конфликта РФ и Украины
Фото: ReutersReuters

Газета считает, что «есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные пограничные районы Украины», передает «Интерфакс».

Американская газета подчеркивает, что международное внимание приковано к «концентрации российских войск на сухопутных границах Украины», но «если вторжение начнется с моря», украинская армия окажется практически бессильной.

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The Washington Post также пишет, что это признал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, и в случае войны она будет активно использовать это для оказания давления на наши южные города на азовском побережье», — заявил он газете.

Министр добавил:

«В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует его как театр военных действий».

Армия,Дмитрий Кулеба,Washington Post,Интерфакс,
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