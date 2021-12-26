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19 минут назад

В США заявили, что для захвата Киева России понадобится меньше суток

В случае военного конфликта с Украиной для захвата Киева России понадобится меньше суток, пишет издание American Thinker.

В США назвали сроки взятия Киева при конфликте РФ и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указывается, что нынешняя напряженная ситуация сложилась из-за НАТО. Авторы статьи уверены, что расширение Североатлантического Альянса на восток после завершения холодной войны было ошибкой. Журналисты не исключают, что боевые действия возможны при попытках НАТО включить Украину в состав организации.

"Российские танки войдут в Киев менее чем через сутки. <...> Для Москвы такое вторжения не сопряжено с особыми рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане", – пишет издание.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Он назвал безосновательным нагнетанием напряженности информацию о возможном вторжении России на Украину, подчеркнув, что российская сторона не представляет угрозы.

Представитель Кремля добавил, что Россия прикладывает все усилия и старается помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе.

Армия,Дмитрий Песков,НАТО,
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