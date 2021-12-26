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17 минут назад

Telegraph: британский фрегат отслеживает в Северном море возможный проход кораблей ВМФ РФ

Фрегат HMS Westminster военно-морских сил Великобритании находится в Северном море рядом с Шетландскими островами, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Британский фрегат привели в состояние боевой готовности из-за РФ
Фото: ReutersReuters

По данным источника издания, он отслеживает предполагаемое возвращение кораблей российского Северного флота на военно-морскую базу в Североморске. Westminster находится «в состоянии повышенной боеготовности», поскольку в ближайшие дни якобы ожидается проход нескольких российских кораблей в Северном море.

Как утверждает The Daily Telegraph, фрегат в случае необходимости будет использовать систему гидрофонов для прослушивания российских подводных лодок. Ранее две британские атомные субмарины покинули базу ВМС Фаслейн в Шотландии, чтобы провести отработку различных маневров. Таким образом, в новогодние праздники три корабля ВМС Соединенного Королевства будут находиться вне мест постоянной дислокации. Их экипаж в общей сложности превышает 450 военнослужащих.

Всего в рождественский период около 6 тыс. британцев будут нести военную службу вдали от дома, в том числе — группировка из 650 военнослужащих Великобритании в составе многонационального батальона Североатлантического альянса в Эстонии. Также несколько сотен военнослужащих королевства будут работать на базе ВВС Акротири на Кипре, на базах в Ираке и странах Ближнего Востока.

Армия,НАТО,Daily Telegraph,ИТАР-ТАСС,
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