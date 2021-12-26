Беспилотник Турции обстрелял дом в Сирии

Турецкий беспилотник атаковал один из жилых домов в сирийском городе Кобани, после нападения погибли двое, сообщают информационные агентства.

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В ходе нападения погибли два человека, семеро получили различные ранения, передает ТАСС со ссылкой на курдское агентство Фират.

Кобани (арабское название – Айн-эль-Араб) находится в 126 километрах от Алеппо на восточном берегу Евфрата.