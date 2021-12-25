Способная уничтожить город российская подлодка напугала американцев

«Новейшая российская подводная лодка с атомным двигателем начала испытания в море. Ее основная цель — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены первым ударом», — пишет военный эксперт Питер Сушья.

Субмарина проекта «Борей»(955А) была разработана ОКБ «Рубин», ее заложили в июле 2014 года, но строительство было отложено из-за проблем с поставками. Лодка была спущена на воду только прошлым летом. В начале следующего месяца ей предстоит пройти ходовые испытания.