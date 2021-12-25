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53 минуты назад

Способная уничтожить город российская подлодка напугала американцев

Российская атомная подлодка «Князь Олег» (класс «Борей») начинает ходовые испытания. Она способна превратить вражеские города в руины, пишет американский журнал The National Interest.

Способная уничтожить город российская подлодка напугала американцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новейшая российская подводная лодка с атомным двигателем начала испытания в море. Ее основная цель — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены первым ударом», — пишет военный эксперт Питер Сушья.

Журналист отмечает, что «Князь Олег» представляет четвертое поколение атомных подводных лодок, построенных для ВМФ России.

Субмарина проекта «Борей»(955А) была разработана ОКБ «Рубин», ее заложили в июле 2014 года, но строительство было отложено из-за проблем с поставками. Лодка была спущена на воду только прошлым летом. В начале следующего месяца ей предстоит пройти ходовые испытания.

В настоящее время на вооружении ВМФ России находятся четыре стратегических подводных ракетоносца проекта 955 / 955А. Еще три подводные лодки проекта 955А находятся на различных стадиях строительства на заводе Севмаш. Каждая из подводных лодок проектов 955 / 955А несет шестнадцать межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Армия,Олег Князь,Севмаш,The National Interest,
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