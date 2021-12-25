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36 минут назад

Появилось видео спасения выжившего летчика Су-24М, сбитого шесть лет назад в Сирии

Уникальные кадры, показывающие момент спасения российского летчика Константина Мурахтина в Сирии, появились в сети. Ролик был опубликован на YouTube-канале «Авторская программа Александра Рогаткина».

Видео было снято беспилотником в 2015 году.

На видеозаписи демонстрируются последствия падения самолета Су-24М, сбитого Военно-воздушными силами (ВВС) Турции. Командир разбившегося самолета Олег Пешков погиб под обстрелом боевиков.

В Сирии погиб российский генерал

Открывшие огонь из зенитного орудия обстреливали лес, в который на парашюте спустился штурман Константин Мурахтин. Мужчина выжил, позднее его эвакуировал спецназ Сирии.

Ранее самолеты ВКС России уничтожили одного из крупных боевиков в Сирии.

Также сообщалось, что российскую колонну военных попытались подорвать в Сирии. В провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства.

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