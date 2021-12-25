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31 минуту назад

СМИ рассказали о возможном участии Турции в войне на Донбассе

Турция может стать участником антироссийской военной операции НАТО на территории Донбасса, сообщил обозреватель турецкого издания Haberturk Четинер Четин.

СМИ рассказали о возможном участии Турции в войне на Донбассе
Фото: ReutersReuters

Четин отметил, что центр Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) НАТО находится в Турции. По данным журналиста, согласно запланированному плану военных действий, VJTF будет поручено координировать и выполнять процесс мобилизации солдат, если Россия вторгнется на Украину. В этом случае около 35-40 тысяч специально обученных солдат смогут дислоцироваться в регионе максимум за пять дней, сообщил Четин со ссылкой на дипломатов Североатлантического альянса.

Он обратил внимание на то, что такое развитие событий поставит Турцию «в условия еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, чем после уничтожения самолета России шесть лет назад». Это создаст «очень рискованную ситуацию» для Анкары, поэтому ей следует соблюдать осторожности в экономическом, военном, разведывательном и политическом отношениях.

Силами VJTF поочередно командуют члены НАТО. В 2019 году ими руководила Германия, в 2020 году - Польша. Из Польши руководство VJTF переняла Турция.

Армия,НАТО,
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