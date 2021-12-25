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14 минут назад

Раскрыта роль российских «Орионов» против террористов в Сирии

В Сирии за время выполнения боевой операции российские беспилотники «Орион» совершили более 40 вылетов для нанесения ударов по террористам. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Раскрыта роль российских «Орионов» против террористов в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил собеседник агентства, российские военнослужащие еще с 2019 года применяли одновременно два дрона из состава ударно-разведывательного комплекса «Орион» при выполнении миссий в Сирийской Арабской Республике. За время выполнения боевых миссий в этом регионе они в общей сложности совершили более 80 вылетов.

За все время пребывания в Сирии два аппарата совершили более 80 вылетов, из них 40 для применения вооружений по объектам террористов, пояснил информированный источник.

Отмечается, что в рамках одного вылета могло наноситься сразу несколько ударов по террористам. Кроме того военные использовали «Орионы» для разведки и подсветки наземных целей в помощь артиллерии и авиации.

В качестве средства поражения беспилотники используют управляемые ракеты Х-БПЛА и корректируемые и управляемые авиабомбы калибра 20, 50 и 100 килограмм.

Беспилотный летательный аппарат «Орион» был разработан компанией «Кронштадт». Он принадлежит классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета.

Армия,Оружие,РИА Новости,
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