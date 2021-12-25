Раскрыта роль российских «Орионов» против террористов в Сирии

В Сирии за время выполнения боевой операции российские беспилотники «Орион» совершили более 40 вылетов для нанесения ударов по террористам. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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Как сообщил собеседник агентства, российские военнослужащие еще с 2019 года применяли одновременно два дрона из состава ударно-разведывательного комплекса «Орион» при выполнении миссий в Сирийской Арабской Республике. За время выполнения боевых миссий в этом регионе они в общей сложности совершили более 80 вылетов.

За все время пребывания в Сирии два аппарата совершили более 80 вылетов, из них 40 для применения вооружений по объектам террористов, пояснил информированный источник.

Отмечается, что в рамках одного вылета могло наноситься сразу несколько ударов по террористам. Кроме того военные использовали «Орионы» для разведки и подсветки наземных целей в помощь артиллерии и авиации.

В качестве средства поражения беспилотники используют управляемые ракеты Х-БПЛА и корректируемые и управляемые авиабомбы калибра 20, 50 и 100 килограмм.