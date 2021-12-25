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15 минут назад

Пентагон передаст Украине разведданные о российских войсках

Пентагон разрабатывает план, чтобы выслать Украине разведданные о передвижении российских войск возле границ страны. Эта информация поможет Украине оперативно отреагировать на возможное «нападение» России. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times (NYT). Американское издание ссылается на высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена.

Пентагон передаст Украине разведданные о российских войсках
Фото: ТАССТАСС

По сообщениям источников газеты NYT, разведданные будут включать в себя изображения о передвижении войск РФ возле границ Украины. Эта информация позволит украинским военным вовремя отреагировать на атаку России, если будет доставлена вовремя.

Представители администрации США при этом отметили, что этот шаг имеет определенные риски. Они указывают, что Украина может использовать предоставленную информацию для нанесения удара первой.

Как считают официальные лица, президент России Владимир Путин пытается «продать» этот сценарий российской общественности. По данным источников газеты NYT, Госдепартамент, Пентагон и Белый дом также рассматривают вариант отправки на Украину вертолетов и прочей военной техники, которая изначально предназначалась военным в Афганистане.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику.

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