Пентагон передаст Украине разведданные о российских войсках

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По сообщениям источников газеты NYT, разведданные будут включать в себя изображения о передвижении войск РФ возле границ Украины. Эта информация позволит украинским военным вовремя отреагировать на атаку России, если будет доставлена вовремя.

Представители администрации США при этом отметили, что этот шаг имеет определенные риски. Они указывают, что Украина может использовать предоставленную информацию для нанесения удара первой.

Как считают официальные лица, президент России Владимир Путин пытается «продать» этот сценарий российской общественности. По данным источников газеты NYT, Госдепартамент, Пентагон и Белый дом также рассматривают вариант отправки на Украину вертолетов и прочей военной техники, которая изначально предназначалась военным в Афганистане.