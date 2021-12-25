Сербия получила российские ракетные комплексы "Корнет"

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет" прибыли в республику. Об этом он сказал в эфире телеканала TV Prva.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

"Сегодня в Сербию прибыли лучшие ракеты против бронетехники в мире - "Корнеты". Мы получили отличную цену, оплатили авансом. Большое усиление для армии Сербии. Каждый день наша армия все сильнее, и я горжусь этим", - заявил Вучич.

Ранее Вучич положительно оценил текущее состояние сербской армии и заявил, что страна "больше не будет легкой мишенью, как это было раньше", поскольку Белград закупил "значительное" количество единиц оружия и техники. После встречи с военным командованием в городе Ниш Вучич отметил, что ситуация с безопасностью усложняется на глобальном и региональном уровнях, поэтому Сербии необходимо укреплять свои оборонные возможности.

Армия Сербии "намного сильнее", чем прежде, заявил Вучич, добавив, что военные "не раскрывают всего того, что у них есть". Президент заключил, что ежегодно сербская армия должна пополняться на 5 тысяч солдат.