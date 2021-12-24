СМИ нашли доказательства «наращивания сил России» у границ с Украиной

СМИ со ссылкой на частную американскую компанию Maxar Technologies показали спутниковые снимки «наращивания сил России» у границ с Украиной. Утверждается, что на них показаны военные базы в Воронежской, Курской и Белгородской областях. Кадры публикует Reuters.

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Кроме того, Reuters утверждает, что Maxar Technologies предоставили данные о наращивании сил в Крыму, однако агентство не опубликовало фотографии местных баз. По данным на 13 декабря неназванная крымская военная база «заполнена военной техникой», хотя в октябре «она же была почти пустой», утверждают в американской компании.

По словам ее представителей, всего наращивание наблюдается на восьми базах.

Ранее в интервью «Ленте.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Суслов рассказал, что ни один из предоставленных ранее спутниковых снимков не показывает нарушения украинских границ со стороны России.